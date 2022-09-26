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26 сентября, 06:10
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В Усть-Илимске призывник открыл стрельбу в военкомате, ранив военкома

В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате и ранил военкома

В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимске и ранил военкома. Как сообщает телеграм-канал SHOT, стрелок уже задержан.

Очевидцы сняли стрельбу в одном из военкоматов Иркутской области. Видео © t.me / SHOT

На видео, опубликованном в Сети, слышен хлопок в здании военкомата, после чего присутствующие стали выбегать на улицу. По словам очевидцев, ранение получил начальник призывной комиссии, его увезли в больницу.

Сам стрелок уже задержан. Как сообщает SHOT, им оказался некий 25-летний Руслан З. — именно он выстрелил в мужчину. Его мотивы выясняются.

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Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные 23 сентября ночью пытались поджечь военкоматы в Амурской области и в Хабаровске. Около полуночи в полицию позвонил сторож военного комиссариата в Свободном и сообщил, что неизвестный бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, которая затем упала на асфальт и загорелась. В результате огонь повредил фасад, но пострадавших нет.

Обложка ©

SHOT

Оксана Попова

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