В Усть-Илимске призывник открыл стрельбу в военкомате, ранив военкома

В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимске и ранил военкома. Как сообщает телеграм-канал SHOT, стрелок уже задержан.

Очевидцы сняли стрельбу в одном из военкоматов Иркутской области. Видео © t.me / SHOT

На видео, опубликованном в Сети, слышен хлопок в здании военкомата, после чего присутствующие стали выбегать на улицу. По словам очевидцев, ранение получил начальник призывной комиссии, его увезли в больницу.

Сам стрелок уже задержан. Как сообщает SHOT, им оказался некий 25-летний Руслан З. — именно он выстрелил в мужчину. Его мотивы выясняются.