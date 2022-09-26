В Херсонской области надеются стать субъектом России в ближайшее время
Стремоусов: В Херсонской области надеются стать субъектом РФ в ближайшее время
Херсонская область надеется вступить в состав России уже в самое ближайшее время. Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Моё личное мнение: это произойдёт в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдём в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь", — указал он.
Он подчеркнул: ход событий, связанный с вхождением Херсонщины в состав РФ, уже изменить и переломить невозможно, несмотря на множественные попытки запугивания и угрозы с украинской стороны.
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Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. Вчера стало известно, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%.
ТАСС / Сергей Мальгавко