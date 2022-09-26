В Херсонской области надеются стать субъектом России в ближайшее время

Херсонская область надеется вступить в состав России уже в самое ближайшее время. Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Моё личное мнение: это произойдёт в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдём в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь", — указал он.

Он подчеркнул: ход событий, связанный с вхождением Херсонщины в состав РФ, уже изменить и переломить невозможно, несмотря на множественные попытки запугивания и угрозы с украинской стороны.