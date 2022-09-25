Референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися

Явка избирателей в Луганской Народной Республике по итогам трёх дней референдума о присоединении к России составила 76,09%, сообщила 25 сентября председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Это говорит о том, что голосование в регионе можно признать состоявшимся.

Референдум в Донецкой Народной Республике также считается состоявшимся — на нём уже проголосовало более 50%, сообщил глава ОП ДНР Александр Кофман. По данным ЦИК республики, за первые два дня явка превысила 55%.

"Согласно международным нормам, референдум считается состоявшимся, если проголосовало 50% плюс один избиратель. Уже по результатам вчерашнего дня этот рубеж достигнут. По факту наш референдум уже можно признать состоявшимся. А ещё есть сегодняшний день, завтрашний и послезавтра", — сказал Кофман.