Референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися
Явка избирателей в Луганской Народной Республике по итогам трёх дней референдума о присоединении к России составила 76,09%, сообщила 25 сентября председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Это говорит о том, что голосование в регионе можно признать состоявшимся.
Референдум в Донецкой Народной Республике также считается состоявшимся — на нём уже проголосовало более 50%, сообщил глава ОП ДНР Александр Кофман. По данным ЦИК республики, за первые два дня явка превысила 55%.
"Согласно международным нормам, референдум считается состоявшимся, если проголосовало 50% плюс один избиратель. Уже по результатам вчерашнего дня этот рубеж достигнут. По факту наш референдум уже можно признать состоявшимся. А ещё есть сегодняшний день, завтрашний и послезавтра", — сказал Кофман.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. А 30 сентября может состояться процедура присоединения освобождённых территорий к РФ.
ТАСС / Эрик Романенко