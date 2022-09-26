"Ростех" применил наработки по истребителю Су-47 "Беркут" в создании беспилотников

Истребитель Су-47 "Беркут" позволил конструкторам проверить ряд важных идей для самолёта Су-57, также стал летающей платформой для исследований в интересах истребителя пятого поколения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию "Ростех" по случаю 25-летия первого полёта опытно-экспериментального самолёта Су-47, разработанного Опытно-конструкторским бюро (ОКБ) П.О. Сухого (входит в Объединённую авиационную корпорацию, ОАК).

В своё время проект Су-47 был остановлен в пользу разработки истребителя Су-57, который сегодня поступает в войска. Однако самолёт внёс большой вклад в его создание, позволив российским авиастроителям проверить ряд важных идей и получить массу информации. Благодаря проекту были разработаны новые конструкции, программное обеспечение и материалы. В результате "Беркут" стал незаменимой "летающей лабораторией".

"С 2004 года Су-47 — основная платформа для исследований в интересах тематики самолёта пятого поколения", — сообщили в госкорпорации.

На Су-47 "Беркут" удалось внедрить ряд новых конструктивных и технических решений, которые ранее не применялись на самолётах подобного класса. Некогда он стал передовым российским самолётом по содержанию композитных материалов: его конструкция выполнена из композитов на 13%, причём больше всего композитов использовано в крыле самолёта, в котором их доля составляла около 50%.