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26 сентября, 04:27

Япония объявила о новых санкциях против 21 российской компании

Япония утвердила новый пакет антироссийских санкций, об этом объявило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учётом мер, принятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием", — гласит текст заявления ведомства, на которое ссылается РИА "Новости".

Санкционные списки пополнились 21 организацией, связанной с оборонной промышленностью. Срок вступления в силу новых ограничений — 3 октября.

Среди организаций, которые подпали под запрет на экспорт из Японии, ОАО "Мосэлектронпроект", АО "Энергия", НПО "Эталон".

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Как ранее сообщал Лайф, посол России в Японии Михаил Галузин призвал Токио к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа двусторонних отношений. По его словам, экономика РФ выдержит всё санкционное давление на страну.

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Shutterstock

Дмитрий Алексиевич

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