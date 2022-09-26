Япония объявила о новых санкциях против 21 российской компании

Япония утвердила новый пакет антироссийских санкций, об этом объявило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учётом мер, принятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием", — гласит текст заявления ведомства, на которое ссылается РИА "Новости".

Санкционные списки пополнились 21 организацией, связанной с оборонной промышленностью. Срок вступления в силу новых ограничений — 3 октября.

Среди организаций, которые подпали под запрет на экспорт из Японии, ОАО "Мосэлектронпроект", АО "Энергия", НПО "Эталон".