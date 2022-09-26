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26 сентября, 04:17

Счета до небес: Немцы начали опасаться за своё существование

Der Spiegel: Пугающие цены на газ угрожают существованию граждан Германии

В Германии некоторые жители опасаются за своё существование из-за ужасающей стоимости газа. Об этом пишет Der Spiegel.

Журнал отмечает, что парламентская группа Социал-демократической партии Германии во главе с руководителем Федеральной канцелярии в кабинете Олафа Шольца Вольфгангом Шмидтом организовала встречу, в ходе которой депутаты рассказали о компаниях и гражданах, беспокоящихся за своё существование из-за цен на газ.

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Депутаты обсуждали ситуации немцев, которые больше не знают, как платить за электроэнергию, потому что счета взлетели до небес. Так, парламентарий от Кайзерслаутерна Маттиас Миевес рассказал о семье, которая вынуждена тратить на газ почти всю зарплату отца.

Авторы пишут также, что немецким властям не хватает плана по предотвращению катастрофы. Поэтому депутаты обращаются с призывом к руководству страны "наконец-то сделать что-нибудь — и сделать это немедленно".

Ранее Лайф писал, что планы властей ФРГ экономить энергоносители могут рухнуть из-за упрямства немцев. Издание The Wall Street Journal пишет, что объёмы потребления снижаются в основном благодаря промпредприятиям. А обычные немцы продолжают активно расходовать газ и свет.

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ТАСС / Zuma Exclusive / Janerik Henriksson

Юлия Коновалова

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