"Украинцы уже пожалели": Российский постпред высказался о последствиях миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Власти Украины уже пожалели о согласии на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели", — сказал он в интервью ТАСС.

Как акцентировал дипломат, российская сторона считает, что такое присутствие международной миссии позволяет обеспечить существенно более объективную картину положения дел на ЗАЭС.

"Места для украинских и западных спекуляций на этот счёт становится всё меньше", — констатировал он, отвечая на вопрос о перспективах постоянной миссии МАГАТЭ на станции.

Запорожская АЭС в настоящее время находится под контролем российских военных. В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После того как миссия покинула ЗАЭС, на ней остались два сотрудника агентства в качестве постоянных наблюдателей. Позже МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.