В Якутии начал работу штаб для возвращения мобилизованных по ошибке
В Якутии депутаты регионального парламента Ил Тумэн и народный Комитет солдатских матерей создали единый штаб, где будут принимать обращения о нарушениях при частичной мобилизации. Об этом сообщает региональный новостной портал Ulus.media.
"Члены штаба будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику вызванных на спецоперацию на Украину, не соответствующих критериям указа президента страны о частичной мобилизации", — пишет сайт.
Штаб будет работать до момента окончания спецоперации на Украине.
Как ранее информировал Лайф, портал "Объясняем.рф" сообщил, что данные о наличии у сотрудника брони от частичной мобилизации можно получить в военно-учётном столе или в отделе кадров организации. Бронь остаётся за должностью, а не за конкретным человеком. Если сотрудник захочет уволиться или его переведут с забронированной должности, то право на отсрочку аннулируется.
ТАСС / АР