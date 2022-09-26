В Якутии начал работу штаб для возвращения мобилизованных по ошибке

В Якутии депутаты регионального парламента Ил Тумэн и народный Комитет солдатских матерей создали единый штаб, где будут принимать обращения о нарушениях при частичной мобилизации. Об этом сообщает региональный новостной портал Ulus.media.

"Члены штаба будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику вызванных на спецоперацию на Украину, не соответствующих критериям указа президента страны о частичной мобилизации", — пишет сайт.

Штаб будет работать до момента окончания спецоперации на Украине.