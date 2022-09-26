НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 сентября, 03:19

В Якутии начал работу штаб для возвращения мобилизованных по ошибке

В Якутии депутаты регионального парламента Ил Тумэн и народный Комитет солдатских матерей создали единый штаб, где будут принимать обращения о нарушениях при частичной мобилизации. Об этом сообщает региональный новостной портал Ulus.media.

"Члены штаба будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику вызванных на спецоперацию на Украину, не соответствующих критериям указа президента страны о частичной мобилизации", — пишет сайт.

В ОНФ сообщили об открытии центров помощи ошибочно мобилизованным

В ОНФ сообщили об открытии центров помощи ошибочно мобилизованным

Штаб будет работать до момента окончания спецоперации на Украине.

Как ранее информировал Лайф, портал "Объясняем.рф" сообщил, что данные о наличии у сотрудника брони от частичной мобилизации можно получить в военно-учётном столе или в отделе кадров организации. Бронь остаётся за должностью, а не за конкретным человеком. Если сотрудник захочет уволиться или его переведут с забронированной должности, то право на отсрочку аннулируется.

Обложка ©

ТАСС / АР

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров