"Объясняем.рф" сообщил, где резервисту узнать о брони
"Объясняем.рф": Сведения о брони от частичной мобилизации можно получить в военно-учётном столе
Данные о наличии у сотрудника брони от частичной мобилизации можно получить в военно-учётном столе или в отделе кадров организации. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".
"Информацию о брони работников можно получить в военно-учётном столе (отделе кадров. — Прим. Лайфа) предприятия", — гласит сообщение, размещённое в телеграм-канале портала.
Важно знать, что бронь остаётся за должностью, а не за конкретным человеком. Если сотрудник захочет уволиться или его переведут с забронированной должности, то право на отсрочку аннулируется.
Как сообщал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов