"Объясняем.рф" сообщил, где резервисту узнать о брони

Данные о наличии у сотрудника брони от частичной мобилизации можно получить в военно-учётном столе или в отделе кадров организации. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".

"Информацию о брони работников можно получить в военно-учётном столе (отделе кадров. — Прим. Лайфа) предприятия", — гласит сообщение, размещённое в телеграм-канале портала.