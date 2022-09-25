НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 20:23

"Объясняем.рф" сообщил, где резервисту узнать о брони

"Объясняем.рф": Сведения о брони от частичной мобилизации можно получить в военно-учётном столе

Данные о наличии у сотрудника брони от частичной мобилизации можно получить в военно-учётном столе или в отделе кадров организации. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".

"Информацию о брони работников можно получить в военно-учётном столе (отделе кадров. — Прим. Лайфа) предприятия", гласит сообщение, размещённое в телеграм-канале портала.

Важно знать, что бронь остаётся за должностью, а не за конкретным человеком. Если сотрудник захочет уволиться или его переведут с забронированной должности, то право на отсрочку аннулируется.

Минцифры обнародует специальности с отсрочкой по мобилизации

Минцифры обнародует специальности с отсрочкой по мобилизации

Как сообщал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров