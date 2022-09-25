Главе избирательного участка в Мелитополе бросили коктейль Молотова в окно

В ночь на воскресенье, 25 сентября, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно дома председателя избирательного участка в Мелитопольском районе. Об этом заявила глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко.

"Сегодня ночью в Мелитопольском районе председателю одной из участковых избирательных комиссий (УИК) в дом была брошена бутылка с зажигательной смесью. К счастью, никто не пострадал", — сказала она в ходе брифинга.

Как уточнила Катющенко, расследованием инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов. Она также выразила уверенность, что злоумышленники будут найдены и наказаны. По словам главы избиркома Запорожской области, членам избирательных комиссий регулярно поступают угрозы.

"Но это только даёт уверенность нам в том, что мы всё делаем правильно", — подчеркнула Катющенко.