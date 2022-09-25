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25 сентября, 20:04

Главе избирательного участка в Мелитополе бросили коктейль Молотова в окно

В дом главы УИК в Мелитопольском районе неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью

В ночь на воскресенье, 25 сентября, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно дома председателя избирательного участка в Мелитопольском районе. Об этом заявила глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко.

"Сегодня ночью в Мелитопольском районе председателю одной из участковых избирательных комиссий (УИК) в дом была брошена бутылка с зажигательной смесью. К счастью, никто не пострадал", — сказала она в ходе брифинга.

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Как уточнила Катющенко, расследованием инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов. Она также выразила уверенность, что злоумышленники будут найдены и наказаны. По словам главы избиркома Запорожской области, членам избирательных комиссий регулярно поступают угрозы.

"Но это только даёт уверенность нам в том, что мы всё делаем правильно", — подчеркнула Катющенко.

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Ранее в освобождённом Бердянске Запорожской области прогремело два взрыва за один день. Одно из взрывных устройств, по словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, было заложено у здания городской администрации.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын

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