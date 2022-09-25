Зеленский исключил переговоры с Москвой после референдумов
Зеленский: Переговоры с Россией будут невозможны после проведения референдумов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет считать невозможными переговоры с Россией после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
"Российское правительство может объявить, что референдум завершён и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров", — сказал украинский лидер в разговоре с телеканалом CBS.
Кроме того, Зеленский вновь потребовал от властей США помощи Украине. По его словам, сейчас Вашингтон выделяет Киеву примерно 1,5 миллиарда долларов "на поддержание бюджета" ежемесячно.
Ранее израильское издание The Jerusalem Post составило рейтинг самых влиятельных евреев мира, в котором первое место занял президент Украины Владимир Зеленский. Выбор объясняется "испытанием", которому он подвергся из-за начала в феврале российской спецоперации.
ТАСС/Zuma