Зеленский исключил переговоры с Москвой после референдумов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет считать невозможными переговоры с Россией после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

"Российское правительство может объявить, что референдум завершён и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров", — сказал украинский лидер в разговоре с телеканалом CBS.

Кроме того, Зеленский вновь потребовал от властей США помощи Украине. По его словам, сейчас Вашингтон выделяет Киеву примерно 1,5 миллиарда долларов "на поддержание бюджета" ежемесячно.