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25 сентября, 19:13

В ДНР назвали число жителей, проголосовавших на референдуме

ЦИК ДНР: На референдуме за три дня проголосовало более 1,2 млн избирателей

Число отдавших свой голос на референдуме о присоединении ДНР к Российской Федерации на текущий момент превысило 1,2 миллиона человек. Об этом на брифинге вечером 25 сентября сообщил председатель ЦИК республики Владимир Высоцкий.

"За три дня голосования явка составила 77,13%. Это 1 203 855 человек", — сказал он.

Председатель ЦИК также сообщил, что находящиеся за рубежом граждане ДНР сделали свой выбор дистанционно. По словам Высоцкого, в волеизъявлении приняло участие 327 093 человека.

Иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР

Иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР

Ранее Лайф сообщал, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%.

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ТАСС / Тришин Николай

Ирина Фальке

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