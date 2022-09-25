В ДНР назвали число жителей, проголосовавших на референдуме
ЦИК ДНР: На референдуме за три дня проголосовало более 1,2 млн избирателей
Число отдавших свой голос на референдуме о присоединении ДНР к Российской Федерации на текущий момент превысило 1,2 миллиона человек. Об этом на брифинге вечером 25 сентября сообщил председатель ЦИК республики Владимир Высоцкий.
"За три дня голосования явка составила 77,13%. Это 1 203 855 человек", — сказал он.
Председатель ЦИК также сообщил, что находящиеся за рубежом граждане ДНР сделали свой выбор дистанционно. По словам Высоцкого, в волеизъявлении приняло участие 327 093 человека.
Ранее Лайф сообщал, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%.
ТАСС / Тришин Николай