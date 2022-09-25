Около 270 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России

Около 270 тысяч жителей Луганской Народной Республики проголосовали в России на референдуме о вхождении региона в состав РФ. Об этом сообщила глава зарубежной комиссии Центризбиркома ЛНР в стране Светлана Кирсанова.

"Я могу сказать [про] голосование по дням: первый день — 73 174 проголосовавших, [во] второй день проголосовало — 110 754, и сегодня — третий день голосования — 85 916 [проголосовавших на участках в России]", — отметила она в беседе с журналистами.