Около 270 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России
Около 270 тысяч жителей Луганской Народной Республики проголосовали в России на референдуме о вхождении региона в состав РФ. Об этом сообщила глава зарубежной комиссии Центризбиркома ЛНР в стране Светлана Кирсанова.
"Я могу сказать [про] голосование по дням: первый день — 73 174 проголосовавших, [во] второй день проголосовало — 110 754, и сегодня — третий день голосования — 85 916 [проголосовавших на участках в России]", — отметила она в беседе с журналистами.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. А 30 сентября может состояться процедура присоединения освобождённых территорий к РФ.
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ТАСС/Стрингер