Уничтожение колонны голландских БМП под Андреевкой попало на видео
Российские десантники уничтожили колонну голландских БМП YPR-765 под Андреевкой
Российский десант БМД 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии уничтожил колонну голландских бронемашин YPR-765 вблизи села Андреевка в Херсонской области. Кадры удара с камеры беспилотника публикует "Военное обозрение".
Судя по траектории полёта снарядов, ведущие огонь боевые машины российского десанта находились на одном уровне с противником, устроив ему засаду из лесополосы. Экипажи голландских БТР, пытавшиеся спастись от ударов бегством, на высокой скорости проезжали участок обстрела и не обращали внимания на подбитые машины своих товарищей. Как пишет издание, на следующий день этой же дорогой прошла очередная колонна YPR-765, зафиксировав вблизи уничтоженные БТР.
А ранее Вооружённые силы России поразили пусковую установку HIMARS ВСУ в населённом пункте Явкино в Николаевской области и пусковую установку ЗРК "Оса-АКМ" в Запорожской области. Также российские военные во время контрбатарейной борьбы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза".