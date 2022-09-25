Судя по траектории полёта снарядов, ведущие огонь боевые машины российского десанта находились на одном уровне с противником, устроив ему засаду из лесополосы. Экипажи голландских БТР, пытавшиеся спастись от ударов бегством, на высокой скорости проезжали участок обстрела и не обращали внимания на подбитые машины своих товарищей. Как пишет издание, на следующий день этой же дорогой прошла очередная колонна YPR-765, зафиксировав вблизи уничтоженные БТР.