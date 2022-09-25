В Сербии пояснили отказ капитана сборной надеть ЛГБТ-повязку на матчи ЧМ-2022

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович объяснил отказ капитана сборной Душана Тадича надеть радужную повязку в знак поддержки ЛГБТ-сообществ и антидискриминационной кампании OneLove на чемпионате мира по футболу, который состоится в Катаре. Его слова приводит HotSport.rs.

"За общечеловеческие ценности и послания типа: "Мир" мы всегда за… но вопрос радужной ленточки очень чувствительный и ненужный для нашего общества. Мы ориентированы исключительно на футбол", — отметил генсек Футбольной ассоциации Сербии.

Как указал Шурбатович, сербы уважают права людей на свободное выражение взглядов, но считают, что этому не место для обсуждения на футбольном поле.