В Сербии пояснили отказ капитана сборной надеть ЛГБТ-повязку на матчи ЧМ-2022
В Футбольной ассоциации Сербии объяснили отказ Тадича надеть ЛГБТ-повязку на матчи ЧМ-2022
Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович объяснил отказ капитана сборной Душана Тадича надеть радужную повязку в знак поддержки ЛГБТ-сообществ и антидискриминационной кампании OneLove на чемпионате мира по футболу, который состоится в Катаре. Его слова приводит HotSport.rs.
"За общечеловеческие ценности и послания типа: "Мир" мы всегда за… но вопрос радужной ленточки очень чувствительный и ненужный для нашего общества. Мы ориентированы исключительно на футбол", — отметил генсек Футбольной ассоциации Сербии.
Как указал Шурбатович, сербы уважают права людей на свободное выражение взглядов, но считают, что этому не место для обсуждения на футбольном поле.
Ранее стало известно, что Тадич отказался надеть повязку в поддержку ЛГБТ и Украины. Футболист не поддержал решение капитанов других команд отметиться цветами украинского флага и символикой ЛГБТ-сообщества во время мундиаля в Катаре. Тадич не в первый раз оказывается в центре внимания по подобному поводу. До этого он в качестве капитана амстердамского "Аякса" отказывался от повязок в поддержку ЛГБТ и Украины на матчах чемпионата Нидерландов.
ТАСС / Валерий Шарифулин