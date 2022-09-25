Друг погибшего в ДТП Пускепалиса поделился подробностями аварии

Водитель бронированного микроавтобуса, в котором погиб российский актёр Сергей Пускепалис, впервые сел за руль подобного автомобиля. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказал друг артиста Вадим Кузовкин. По его словам, водитель узнал о том, что надо довезти Пускепалиса, лишь накануне вечером. В день трагедии Кузовкин должен был сесть за руль микроавтобуса, однако из-за возникших обстоятельств он выехал на полчаса раньше, чем актёр.

"Говорю: "Приедешь ко мне, водитель поменяется, я сяду". Ни он, ни я не управляли таким автомобилем. До этого мы отвозили его автомобиль два месяца назад туда же. Это была "буханка", и я ею раньше тоже не управлял. Было несложно научиться: два километра по полю — и выехали на трассу, а этот автомобиль оказался неуправляемым", — сказал Кузовкин.