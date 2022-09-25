Друг погибшего в ДТП Пускепалиса поделился подробностями аварии
Водитель микроавтобуса, в котором погиб Пускепалис, впервые сел за руль такой машины
Водитель бронированного микроавтобуса, в котором погиб российский актёр Сергей Пускепалис, впервые сел за руль подобного автомобиля. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказал друг артиста Вадим Кузовкин. По его словам, водитель узнал о том, что надо довезти Пускепалиса, лишь накануне вечером. В день трагедии Кузовкин должен был сесть за руль микроавтобуса, однако из-за возникших обстоятельств он выехал на полчаса раньше, чем актёр.
"Говорю: "Приедешь ко мне, водитель поменяется, я сяду". Ни он, ни я не управляли таким автомобилем. До этого мы отвозили его автомобиль два месяца назад туда же. Это была "буханка", и я ею раньше тоже не управлял. Было несложно научиться: два километра по полю — и выехали на трассу, а этот автомобиль оказался неуправляемым", — сказал Кузовкин.
Примечательно, что Пускепалису не хватило 10 минут, чтобы доехать до точки, где его ждал друг. Когда Кузовкин узнал о ДТП, он сразу же отправился на место происшествия, где и опознал тело. Друг артиста также рассказал, что до его прибытия правоохранители не знали, кто находился в транспортном средстве. Причём Кузовкин побоялся говорить о трагедии супруге Пускепалиса Елене.
Напомним, 20 сентября стало известно о смерти заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт". Прощание с Пускепалисом прошло в его родном театре 22 сентября.