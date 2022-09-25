Слуцкий посоветовал Вашингтону лучше изучить ядерную доктрину России

США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе. С таким предупреждением выступил лидер ЛДПР, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Так российский политик ответил на слова советника президента по национальной безопасности США Джейка Салливана в интервью телеканалу ABC о том, что Вашингтон "напрямую в частном порядке" предупредил российские власти о "катастрофических" последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине.

"США не первый раз говорят о возможности применения на Украине ядерного оружия, угрожают последствиями. Их специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину, прежде чем делать предупреждения через СМИ", — сказал Слуцкий в беседе с РИА "Новости".

Депутат подчеркнул, что именно Соединённые Штаты являются инициатором нынешнего конфликта. Вашингтон обязан прекратить поставки оружия на Украину, от этого зависят сроки окончания противостояния, отметил Слуцкий.