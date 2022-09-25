Слуцкий посоветовал Вашингтону лучше изучить ядерную доктрину России
США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе. С таким предупреждением выступил лидер ЛДПР, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Так российский политик ответил на слова советника президента по национальной безопасности США Джейка Салливана в интервью телеканалу ABC о том, что Вашингтон "напрямую в частном порядке" предупредил российские власти о "катастрофических" последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине.
"США не первый раз говорят о возможности применения на Украине ядерного оружия, угрожают последствиями. Их специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину, прежде чем делать предупреждения через СМИ", — сказал Слуцкий в беседе с РИА "Новости".
Депутат подчеркнул, что именно Соединённые Штаты являются инициатором нынешнего конфликта. Вашингтон обязан прекратить поставки оружия на Украину, от этого зависят сроки окончания противостояния, отметил Слуцкий.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал серьёзно отнестись к словам Владимира Путина о потенциальном применении ядерного оружия. По его мнению, необходимо найти дипломатическое решение конфликта на Украине.
ТАСС / Сергей Фадеичев