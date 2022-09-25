ВСУ предприняли безуспешную попытку прорыва на Марьинском направлении

Вооружённые силы Украины пытались прорваться в районе города Марьинки, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, попытка украинских военных была пресечена.

"На Марьинском направлении в 18:30 была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена в очередной раз", — сказал глава ДНР.