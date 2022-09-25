ВСУ предприняли безуспешную попытку прорыва на Марьинском направлении
Глава ДНР Пушилин: Попытка прорыва ВСУ на Марьинском направлении потерпела неудачу
Вооружённые силы Украины пытались прорваться в районе города Марьинки, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, попытка украинских военных была пресечена.
"На Марьинском направлении в 18:30 была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена в очередной раз", — сказал глава ДНР.
Днём 25 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении населённого пункта Марьинка в ДНР, но потерпели неудачу.
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