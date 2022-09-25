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25 сентября, 19:38

ВСУ предприняли безуспешную попытку прорыва на Марьинском направлении

Глава ДНР Пушилин: Попытка прорыва ВСУ на Марьинском направлении потерпела неудачу

Вооружённые силы Украины пытались прорваться в районе города Марьинки, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, попытка украинских военных была пресечена.

"На Марьинском направлении в 18:30 была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена в очередной раз", — сказал глава ДНР.

ВСУ пошли в наступление на одном из самых опасных направлений, но были разгромлены и бежали

ВСУ пошли в наступление на одном из самых опасных направлений, но были разгромлены и бежали

Днём 25 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении населённого пункта Марьинка в ДНР, но потерпели неудачу.

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Shutterstock

Дмитрий Алексиевич

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