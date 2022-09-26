Поражение главы МИД Италии успело стать поводом для шуток

Согласно подсчёту более половины бюллетеней из одномандатного округа, где он выставлял свою кандидатуру, Ди Майо получает почти вдвое меньше голосов, чем лидирующий кандидат от движения "Пять звёзд" экс-министр окружающей среды Италии Серджо Коста, передаёт РИА "Новости".

Ди Майо покинул ряды этой политической силы в июне, объявив о несогласии с курсом её лидера, бывшего премьер-министра республики Джузеппе Конте. Поражение Ди Майо на выборах уже стало поводом для шуток в итальянских соцсетях. Дело в том, что в рамках предвыборного тура он посетил одну из пиццерий в Неаполе, сотрудники которой подняли политика на руки и передавали его над головами от человека к человеку на манер концертного развлечения crowd surfing. Теперь же под постом с полётом Ди Майо пользователи пишут, что тот "вылетает из парламента". Его "Гражданское обязательство" предварительно набирает 0,5%–0,6% голосов.