Поражение главы МИД Италии успело стать поводом для шуток
Глава МИД Италии Ди Майо проигрывает на выборах и не попадает в новый парламент
Нынешний глава МИД Италии и лидер объединения "Гражданское обязательство" Луиджи Ди Майо проигрывает выборы в нижнюю палату парламента. Политик терпит поражение в родном Неаполе.
Согласно подсчёту более половины бюллетеней из одномандатного округа, где он выставлял свою кандидатуру, Ди Майо получает почти вдвое меньше голосов, чем лидирующий кандидат от движения "Пять звёзд" экс-министр окружающей среды Италии Серджо Коста, передаёт РИА "Новости".
Ди Майо покинул ряды этой политической силы в июне, объявив о несогласии с курсом её лидера, бывшего премьер-министра республики Джузеппе Конте. Поражение Ди Майо на выборах уже стало поводом для шуток в итальянских соцсетях. Дело в том, что в рамках предвыборного тура он посетил одну из пиццерий в Неаполе, сотрудники которой подняли политика на руки и передавали его над головами от человека к человеку на манер концертного развлечения crowd surfing. Теперь же под постом с полётом Ди Майо пользователи пишут, что тот "вылетает из парламента". Его "Гражданское обязательство" предварительно набирает 0,5%–0,6% голосов.
Согласно предварительным данным МВД Италии, коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперёд, Италия" и "Мы, умеренные", уверенно побеждает на прошедших досрочных парламентских выборах и может набрать более 42% голосов избирателей. Ведущей политической силой страны впервые должна стать крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони (26%). На втором месте пока "Лига" Маттео Сальвини (8,5%), на третьем — партия Сильвио Берлускони "Вперёд, Италия" (8%).
Второе место занимает левоцентристская коалиция. Третьей по популярности политической силой становится движение "Пять звёзд". Следом располагается коалиция левых партий "Партия действия / Живая Италия" (6,5–8,5%).
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ТАСС / Zuma