Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии

На прошедших в воскресенье, 25 сентября, парламентских выборах в Италии коалиция четырёх правых партий уверенно опережает соперников. Об этом свидетельствуют первые данные экзитполов, проведённых по заказу гостелевидения RAI институтом Consorzio Opinio Italia.

В Сенате — верхней палате парламента Италии — коалиция может рассчитывать на 41–45% голосов. Сообщается, что лучше всех в ней выступила партия "Братья Италии". Таким образом, её лидер Джорджа Мелони в случае прихода правоцентристов к власти может, как ожидается, стать премьером страны.

Второе место занимает левоцентристская коалиция (25,5–29,5%), третье у популистского "Движения пять звёзд" (13,5–17,5%). Следом располагается коалиция левых партий "Партия действия / Живая Италия" (6,5–8,5%).

В Палате депутатов, являющейся нижней палатой парламента, исходя из первых результатов опросов на выходе с избирательных участков, результаты приблизительно такие же — уверенное лидерство у правоцентристов.