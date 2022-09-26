В ОНФ сообщили об открытии центров помощи ошибочно мобилизованным

Общероссийский народный фронт (ОНФ) открывает во всех регионах РФ центры помощи мобилизованным по ошибке.

"Региональные отделения Народного фронта по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации", — говорится в заявлении пресс-службы.

Активисты намерены контролировать процесс сбора и отправки мобилизованных. Все обращения граждан по этому вопросу принимаются в региональных отделениях и группах ОНФ в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". В организации подчеркнули, что движение намерено "выявлять и пресекать" нарушения при мобилизации.