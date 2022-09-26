Боец 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев, шеврон которых носит президент Украины Владимир Зеленский, утверждает, что сослуживцы спокойно относились к его татуировкам с изображением фашистских символов.

"Ничего не говорили, ничего не комментировали. Пока на службе был, все относились к этому нейтрально, ничего не говорили", — рассказал РИА "Новости" боец после того, как оказался в плену.

Он сообщил, что родом из города Лисичанска, в ряды украинской армии отправился добровольцем ещё в 2019 году: в начале спецоперации уроженцев Луганской и Донецкой областей специально группировали и отправляли в Донбасс воевать против соотечественников.

Ранее Лайф писал, что в центре Херсона обнаружили штаб террористической организации "Национальный корпус", связанной с украинским националистическим полком "Азов"*. В квартире оперативники нашли одежду с символикой организации, пропагандистскую литературу, продвигающую идеи национальной нетерпимости, а также плакаты и трафареты с запрещёнными лозунгами.