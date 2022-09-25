В Донбассе оценили фейк об исчезающих чернилах на референдуме

Появившиеся сообщения об использовании ручек с исчезающими чернилами при заполнении гражданами бюллетеней на референдуме в Донецкой Народной Республике по вопросу о вхождении в состав России не соответствуют действительности. Об этом заявил председатель ЦИК республики Владимир Высоцкий.

"Новый фейк, о котором мы сегодня узнали, — невидимые чернила. Использование таких чернил не имеет никакого практического смысла, потому что при любом варианте голосования, если отметка из бюллетеня исчезнет, он будет признан недействительным. Дописать же отметку при подсчёте не получится, так как подсчёт проходит гласно, с привлечением наблюдателей и СМИ", — отметил он в беседе с журналистами.

Кроме того, Высоцкий добавил, что при перемещении бюллетеней из переносных ящиков в сейф-пакеты тоже невозможно дописать отметку, так как это прозрачная процедура. По словам главы ЦИК ДНР, местным жителям никто не запрещает использовать при голосовании и свои ручки.