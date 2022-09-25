Российский посол осадил журналиста после призыва осудить СВО

Посол России в Канаде Олег Степанов отказался осудить специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине и призвать российское руководство остановить её.

"Если вы серьёзно об этом спрашиваете, то я скажу, что это не по-русски, когда твоя страна делает то, что правильно, и я уверен в том, что это правильно, каким-либо образом отделять себя от своей страны, от своей армии", — заявил дипломат во время эфира на канадском телеканале CTV.

Таким образом он ответил на предложение журналистов телеканала, призвавших дипломата осудить спецоперацию по защите Донбасса. Просьба очень удивила посла.

Вдобавок к своим словам Степанов сказал, что целью СВО является защита жителей Донбасса и тех, кто не хочет себя ассоциировать с украинским режимом, который они считают нацистским.