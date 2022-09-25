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25 сентября, 20:31

Пентагон ушёл от ответа на вопрос о передаче Киеву ЗРК NASAMS

Пентагон в курсе сообщений о передаче Украине ЗРК NASAMS, но пока не стал их комментировать

В пресс-службе Пентагона заявили, что они в курсе сообщений о передаче Украине современных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, но пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Об этом представитель американского военного ведомства рассказал в беседе с РИА "Новости".

О получении NASAMS американскому телеканалу CBS ранее рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. Из его речи не до конца ясно, идёт ли речь о фактических поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов или только лишь о решении их передать. Вероятно, Зеленский говорил именно о том, что США уже передали Украине NASAMS.

"Я в курсе сообщений, что Украина получила NASAMS, но пока мне нечего добавить по этому поводу", — приводит агентство слова сотрудника пресс-службы Минобороны США.

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ЗРК NASAMS — это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах. Является системой противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Пентагон пока не может назвать точные сроки передачи Киеву ЗРК NASAMS. Однако позднее он сообщил, что США ожидают поставок двух комплексов NASAMS на Украину в течение двух месяцев.

Обложка ©

Wikipedia/MKFI

Иван Косицын

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