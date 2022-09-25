Пентагон ушёл от ответа на вопрос о передаче Киеву ЗРК NASAMS

В пресс-службе Пентагона заявили, что они в курсе сообщений о передаче Украине современных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, но пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Об этом представитель американского военного ведомства рассказал в беседе с РИА "Новости".

О получении NASAMS американскому телеканалу CBS ранее рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. Из его речи не до конца ясно, идёт ли речь о фактических поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов или только лишь о решении их передать. Вероятно, Зеленский говорил именно о том, что США уже передали Украине NASAMS.

"Я в курсе сообщений, что Украина получила NASAMS, но пока мне нечего добавить по этому поводу", — приводит агентство слова сотрудника пресс-службы Минобороны США.

ЗРК NASAMS — это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах. Является системой противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия.