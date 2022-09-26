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25 сентября, 21:19

В Новой Каховке сработала ПВО, город остался без света

Власти сообщили о работе ПВО в Новой Каховке, прогремело четыре взрыва

В Новой Каховке Херсонской области прозвучало четыре воздушных взрыва. Как сообщает телеграм-канал администрации города, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

"22:45. Работает ПВО: четыре воздушных взрыва", — информируют власти, добавляя, что в городе отключён свет.

Позже в администрации сообщили, что по состоянию на 23:15 (совпадает с московским) подача электроэнергии в городе была возобновлена.

Система ПВО отразила очередной украинский удар по Новой Каховке

Система ПВО отразила очередной украинский удар по Новой Каховке

На днях украинские войска уже наносили удар по Новой Каховке, но российские системы ПВО отразили в воздухе 12 ракет. До этого российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для терактов.

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ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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