В Новой Каховке сработала ПВО, город остался без света

В Новой Каховке Херсонской области прозвучало четыре воздушных взрыва. Как сообщает телеграм-канал администрации города, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

"22:45. Работает ПВО: четыре воздушных взрыва", — информируют власти, добавляя, что в городе отключён свет.

Позже в администрации сообщили, что по состоянию на 23:15 (совпадает с московским) подача электроэнергии в городе была возобновлена.