В Новой Каховке сработала ПВО, город остался без света
Власти сообщили о работе ПВО в Новой Каховке, прогремело четыре взрыва
В Новой Каховке Херсонской области прозвучало четыре воздушных взрыва. Как сообщает телеграм-канал администрации города, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
"22:45. Работает ПВО: четыре воздушных взрыва", — информируют власти, добавляя, что в городе отключён свет.
Позже в администрации сообщили, что по состоянию на 23:15 (совпадает с московским) подача электроэнергии в городе была возобновлена.
На днях украинские войска уже наносили удар по Новой Каховке, но российские системы ПВО отразили в воздухе 12 ракет. До этого российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для терактов.
ТАСС / Zuma