Женщинам в Швейцарии повысят пенсионный возраст

Жители Швейцарии в ходе референдума проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

За данную инициативу высказались 50,6% проголосовавших. Также 55,1% граждан считают необходимым увеличение ставки НДС для финансирования одобренной на референдуме пенсионной реформы. Пакет реформ AHV 21 предполагает, что пенсионный возраст для жительниц страны будет постепенно повышаться с 64 до 65 лет в период с 2025 по 2028 год. Власти Швейцарии заявляли ранее, что повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около пяти миллиардов долларов в ближайшие десять лет. С помощью увеличения НДС удастся пополнить пенсионные фонды приблизительно на 12,6 миллиарда долларов.

В рамках референдума швейцарцы голосовали также и по инициативам о запрете индустриального животноводства и снижении налогов для инвесторов. Оба проекта не нашли поддержки: против первого почти 63% местных жителей, против второго — 52%.