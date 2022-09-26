Что делать, если повестка из военкомата пришла по ошибке На проблему неправильной рассылки повесток уже обратили внимание наверху и принимают меры. У граждан, не подлежащих мобилизации, есть несколько вариантов, чтобы обжаловать предписание военкомата. 95404 95404 Обложка © Shutterstock

Частичная мобилизация в России: кто подлежит призыву

После объявленной 21 сентября частичной мобилизации ряд военкоматов в регионах России по ошибке призвал на воинскую службу людей, которые не должны были там оказаться. Свои требования к мобилизованным в МО РФ сформулировали предельно чётко: военнослужащий запаса должен отслужить срочную службу, иметь необходимую военно-учётную специальность (ВУС) и опыт реальных боевых действий. 25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Министерства обороны России и исключить ошибки.

— Если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки, — подчеркнула спикер СФ в своём обращении.

Призывники в военкомате. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Она добавила, что в таком серьёзном вопросе, как мобилизация, не должно быть разночтений и субъективного применения правил. По словам спикера, перегибы недопустимы и справедливо вызывают негативную реакцию в обществе. Никаких звонков по телефону с требованием "собраться за три часа", сообщений по электронной почте, мессенджерам, через "Госуслуги" и другие средства распространения информации законами не предусмотрено: только в руки и только под подпись.

Накануне глава Якутии Айсен Николаев сообщил об ошибках при мобилизации в его регионе и также назвал их неприемлемыми. Он отметил, что все мобилизованные по ошибке уже отправлены домой.

Что делать, если пришла повестка из военкомата

— С четверга на горячую линию 122 поступило уже более 200 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации, — сообщил в эту субботу вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Также на сайте "Объясняем.рф" можно получить ответ на любой волнующий вопрос, связанный с мобилизацией, или пожаловаться на нарушение, допущенное призывной комиссией.

Также горячую линию для учащихся вузов по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, открыло Минобрнауки: отправить жалобу или уточнить детали можно по номеру 8 (800) 222-55-71.

На случай, если ошибка коснётся человека, который не уверен, что он подходит под критерии мобилизации, существует чёткий сценарий, как нужно действовать.

Во-первых, повестка в соответствии с ФЗ № 53 "О воинской обязанности и военной службе" вручается только лично под расписку. Если её просто бросили в почтовый ящик, призывник не обязан по ней являться в военкомат и вообще как-либо реагировать на её наличие.

Мужчина у военкомата в Кунцевском районе. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Если повестка вручается лично в руки, а под критерии, обозначенные президентом и министром обороны, потенциальный призывник не подходит, ни в коем случае не нужно паниковать. Юристы рекомендуют не игнорировать повестку, так как неявка по ней грозит административным штрафом от пятисот рублей до трёх тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, получение повестки не равно автоматической отправке на сборный мобилизационный пункт. Это решение принимает исключительно призывная комиссия. Если есть основания, по которым призывник не может быть призван в рамках частичной мобилизации (имеет отсрочку по состоянию здоровья или другим причинам, не служил срочную службу, не имеет нужной ВУС и опыта реальных боевых действий), то необходимые документы нужно взять с собой для похода в военкомат. При этом оригиналы документов необходимо держать при себе и требовать использования этих бумаг в строгом соответствии с законом: после сверки данных представители военкомата обязаны вернуть их обратно.

Если члены призывной комиссии ведут себя подозрительно, то необходимо уточнить их личные данные и сразу же обратиться на горячую линию по номеру 122 с подробным объяснением ситуации.

Уважительной причиной для неявки в военкомат по повестке в соответствии со статьёй 7 закона № 53 "О воинской обязанности и военной службе" является заболевание или увечье, повлёкшее за собой утрату работоспособности, а также тяжёлое состояние здоровья близких родственников или участие в их похоронах, препятствие непреодолимой силы (точного определения этого пункта юристы не дают), а также другие причины, которые будут признаны уважительными. О невозможности запланированного визита в случае наступления одной из этих причин следует сообщить по телефону, указанному в повестке.

Кого не касается мобилизация

Получив повестку, человек должен явиться в военкомат и пройти медицинское обследование. Те, кто не подлежит призыву по состоянию здоровья или не проходит медкомиссию, мобилизовываться не будут.

Также в военкомате должны изучить документы гражданина. Вероятно, что с момента постановки на учёт прошло много лет и за это время обстоятельства его жизни сильно изменились. Так, могли появиться тяжёлые заболевания или, например, несколько детей. А отцы-одиночки и многодетные отцы призыву не подлежат.

Мобилизации не подлежат также студенты, призывники-срочники, снятые с учёта военные пенсионеры, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, негодные по состоянию здоровья. Под мобилизацию не подходят граждане, занятые уходом за недееспособным членом семьи или за инвалидами I группы при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий

Также не призываются те граждане, чьи матери в одиночку, помимо них, воспитывают четырёх и более детей до восьми лет. 24 сентября стало известно, что право на отсрочку от мобилизации получают сотрудники приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики, а именно в сферах IT, связи, медиа и финансов. Это необходимо помнить даже в том случае, если работники военкомата настаивают на подписании документов вопреки законным основаниям для отказа гражданина от мобилизации.

Что такое мобилизация

После начала мобилизации в ряде регионов выявлены прецеденты, когда сотрудники военкоматов в стремлении выполнить (и перевыполнить план мобилизации, установленный руководством), перегибают палку и призывают даже тех, чьё здоровье не позволяет служить.

— Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики палочной системы, формально относясь к формированию мобилизационного контингента, — отметил председатель Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Но все они несут за это ответственность. По словам политолога Александра Перенджиева, человек, который ошибочно получил повестку, должен знать, что у него всегда есть время разобраться с этим вопросом.

Решение о мобилизации должно приниматься только после медицинского освидетельствования и подробного изучения документов. Порядок такой же, как в случае призыва на срочную службу. Важно развеять миф о том, что сразу после получения повестки человека мобилизуют Александр Перенджиев Политолог

Изучение документов призывника крайне важно, поскольку для мобилизации нужно иметь несколько составляющих: срочную службу, боевой опыт, нужную военно-учётную специальность (ВУС), возраст и здоровье. Если не соблюдены эти условия, мобилизация считается ошибочной и незаконной.

Если на уровне местного военкомата вопрос не решается и сотрудники всё равно намерены отправить гражданина на место сборов, можно обратиться с жалобой в региональный военкомат. Жалоба, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", должна быть рассмотрена в течение одной рабочей недели. Одновременно с этим можно обратиться на горячую линию Главной военной прокуратуры, список органов по округам можно просмотреть здесь.

Также можно подать жалобу в прокуратуру или решать вопрос через районный суд. Там будут запрошены основания для вызова в военкомат, после чего примут решение об изменении статуса призыва. Если извещение вручено по ошибке, обязательство по явке в военкомат будет снято. Местный военкомат приостанавливает решение по призывнику, пока вышестоящий комиссариат не вынесет решение по жалобе, либо пока суд не вынесет решение по иску. От гражданина понадобятся личные данные: ФИО призывника и сотрудника призывной комиссии, его звание и должность.

Некоторые субъекты РФ представляют всю необходимую информацию в Telegram. В пятницу Правительство Москвы сообщило о создании официального авторизованного чат-бота в "Телеграме". С его помощью можно получить ответы на все вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице. Таким образом, исключение ошибки держится на трёх китах: работе с проверенными информационными каналами, юридической грамотности и донесении сообщения о возможном произволе до вышестоящих инстанций.

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий Получали ли вы (или ваши близкие) повестку по ошибке? 0 Да, получил (получали), но вопрос уже решили Да, решение вопроса в процессе Нет, не получал

Авторы Сергей Андреев