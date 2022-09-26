Bloomberg предрёк Западу худший за 70 лет кризис
Bloomberg: Запад оказался на пороге худшего с 1949 года кризиса
Центробанки западных государств в стремлении остановить рост инфляции повышали процентные ставки и спровоцировали тем самым обвал государственных облигаций. Как отмечает Bloomberg, Запад теперь оказался на пороге кризиса, худшего с 1949 года.
"Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны", — пишет американское агентство со ссылкой на экспертов из Bank of America.
Bloomberg обращает внимание на тот факт, что на ситуацию серьёзно повлиял разворот в действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США и других западных центробанков: они для поддержки экономики перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля.
А последним серьёзным ударом для мировой экономики стало объявленное на этой неделе ФРС повышение базовой процентной ставки, добавляет агентство.
Ранее член экспертного клуба "Дигория" политолог Гарник Туманян заявил Лайфу, что США и европейские партнёры придумывают различные тезисы о "русской агрессии", которые оседают в головах жителей этих стран. Таким образом они пытаются переложить на Россию ответственность за экономические кризисы, бушующие сейчас в государствах.
Shutterstock