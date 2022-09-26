Bloomberg предрёк Западу худший за 70 лет кризис

Центробанки западных государств в стремлении остановить рост инфляции повышали процентные ставки и спровоцировали тем самым обвал государственных облигаций. Как отмечает Bloomberg, Запад теперь оказался на пороге кризиса, худшего с 1949 года.

"Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны", — пишет американское агентство со ссылкой на экспертов из Bank of America.

Bloomberg обращает внимание на тот факт, что на ситуацию серьёзно повлиял разворот в действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США и других западных центробанков: они для поддержки экономики перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля.

А последним серьёзным ударом для мировой экономики стало объявленное на этой неделе ФРС повышение базовой процентной ставки, добавляет агентство.