Титулованный волейболист подпал под частичную мобилизацию

Российский волейболист сургутского клуба Суперлиги "Газпром-Югра" Никита Алексеев получил повестку в военкомат после начала частичной мобилизации. Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Резванов.

"Никита получил повестку", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Ранее Алексеев проходил службу в Воздушно-десантных войсках РФ. В составе казанского "Зенита" 30-летний волейболист стал чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в 2018 году, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2017, 2018). Кроме того, российский спортсмен является победителем молодёжного чемпионата Европы (2010).