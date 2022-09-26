Титулованный волейболист подпал под частичную мобилизацию
Чемпион России по волейболу Никита Алексеев получил повестку в военкомат
Никита Алексеев. Фото © Сайт волейбольного клуба "Газпром-Югра"
Российский волейболист сургутского клуба Суперлиги "Газпром-Югра" Никита Алексеев получил повестку в военкомат после начала частичной мобилизации. Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Резванов.
"Никита получил повестку", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее Алексеев проходил службу в Воздушно-десантных войсках РФ. В составе казанского "Зенита" 30-летний волейболист стал чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в 2018 году, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2017, 2018). Кроме того, российский спортсмен является победителем молодёжного чемпионата Европы (2010).
Как сообщал Лайф, сын губернатора Крыма Сергея Аксёнова был призван к участию в спецоперации на Украине после объявления частичной мобилизации и отправился в воинскую часть. Глава полуострова подчеркнул, что различий нет ни для кого, ведь закон един для всех.