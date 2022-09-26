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25 сентября, 22:11

Титулованный волейболист подпал под частичную мобилизацию

Чемпион России по волейболу Никита Алексеев получил повестку в военкомат

<p>Никита Алексеев. Фото © <a href="http://gazprom-ugra.ru/club/gazpromugra/player/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт волейбольного клуба "Газпром-Югра"</a></p>

Никита Алексеев. Фото © Сайт волейбольного клуба "Газпром-Югра"

Российский волейболист сургутского клуба Суперлиги "Газпром-Югра" Никита Алексеев получил повестку в военкомат после начала частичной мобилизации. Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Резванов.

"Никита получил повестку", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Алексеев проходил службу в Воздушно-десантных войсках РФ. В составе казанского "Зенита" 30-летний волейболист стал чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в 2018 году, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2017, 2018). Кроме того, российский спортсмен является победителем молодёжного чемпионата Европы (2010).

Как сообщал Лайф, сын губернатора Крыма Сергея Аксёнова был призван к участию в спецоперации на Украине после объявления частичной мобилизации и отправился в воинскую часть. Глава полуострова подчеркнул, что различий нет ни для кого, ведь закон един для всех.

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Иван Косицын

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