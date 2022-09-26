Как Трамп и Орбан: Чего испугались в Европарламенте после итальянских выборов

Зампредседателя Европарламента Катарина Барли заявила, что обеспокоена результатами выборов в Италии, где побеждает правоцентристская коалиция. Об этом пишет газета Die Welt.

По словам Барли, она боится, что лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони, которая может стать премьер-министром, на этой должности будет подражать экс-президенту США Дональду Трампу или нынешнему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Джорджа Мелони станет премьер-министром, чьими политическими примерами для подражания являются Виктор Орбан и Дональд Трамп", — заявила Барли, указав на свою озабоченность этим фактом.

В свою очередь, депутат Европарламента Томас Вайц заявил, что ЕС может работать лишь сплочённо, а Мелони в этом плане "может стать катастрофой для Европы". По его мнению, основы и общие ценности стран ЕС могут оказаться под угрозой, если Италия, которая является третьей по величине экономикой в ЕС, окажется под управлением "коалиции постфашистов и ультраправых партий".