В Италии заявили о плане Байдена разделить Европу напополам

Президент США Джо Байден хочет разделить Европу и "обескровить" Россию, затягивая конфликт на Украине. Такое мнение высказал экс-командующий Оперативной группой комбинированных сил Италии генерал Марко Бертолини.

"Американский президент не столько хочет мира на Украине, сколько начала там "войны на истощение", которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые западную и восточную части — пусть и не с теми же границами, что во времена холодной войны", — заявил он в беседе с L'Antidiplomatico.

Итальянский военачальник считает, что многие члены международного сообщества уже разгадали замыслы главы Белого дома. В этой связи генерал указал на аморальность планов Байдена. По его словам, особенный контраст здесь усматривается по сравнению с позицией российской стороны, которая изначально была настроена на скорейшее урегулирование ситуации на Украине.

Нынешнее положение на Украине военачальник назвал "войной, которую США ведут через своих агентов-прокси". По его словам, современные события стали продолжением противостояния между НАТО и соцблоком в XX веке, а их причина — традиционная настороженность Запада по отношению к Москве.