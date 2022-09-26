Принц Гарри внесёт правки в мемуары из-за смерти королевы

Британский принц Гарри после смерти королевы Елизаветы II пытается в последний момент изменить уже готовую к печати книгу своих мемуаров. Об этом пишет Mail On Sunday.

По данным газеты, 38-летний принц, занимающий шестое место в очереди наследования британского престола, обеспокоен, что его откровения "могут выглядеть не столь хорошо" в свете роста поддержки монархии вслед за уходом Елизаветы II. Кардинально менять текст книги принц не планирует, однако признаёт, что сейчас сделать что-то "может быть уже слишком поздно".

В свою очередь, газета The Telegraph пишет, что книга, о которой идёт речь, — одна из трёх, которые принц Гарри согласился написать в рамках контракта примерно на 18,4 миллиона фунтов стерлингов (около 20 миллионов долларов) с американским издательством Penguin Random House.