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26 сентября, 01:35

Принц Гарри внесёт правки в мемуары из-за смерти королевы

Британский принц Гарри после смерти королевы Елизаветы II пытается в последний момент изменить уже готовую к печати книгу своих мемуаров. Об этом пишет Mail On Sunday.

По данным газеты, 38-летний принц, занимающий шестое место в очереди наследования британского престола, обеспокоен, что его откровения "могут выглядеть не столь хорошо" в свете роста поддержки монархии вслед за уходом Елизаветы II. Кардинально менять текст книги принц не планирует, однако признаёт, что сейчас сделать что-то "может быть уже слишком поздно".

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В свою очередь, газета The Telegraph пишет, что книга, о которой идёт речь, — одна из трёх, которые принц Гарри согласился написать в рамках контракта примерно на 18,4 миллиона фунтов стерлингов (около 20 миллионов долларов) с американским издательством Penguin Random House.

Как сообщалось ранее, юный Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, внук нового короля Великобритании Карла III, после вступления деда на престол может получить право называться принцем, а его маленькая сестра Лилибет Диана — принцессой. Титулы должны достаться детям в соответствии с правилами, которые ещё в далёком 1917 году установил король Георг V.

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ТАСС / АР / Leon Neal

Юлия Коновалова

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