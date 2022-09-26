На Украине предложили "взять напрокат" ядерное оружие для удара по России
Историк Климовский: Украина может взять ядерное оружие у Израиля для удара по территории РФ
Киев может взять ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России. Такое мнение высказал украинский блогер, кандидат исторических наук Сергей Климовский.
В колонке для "Главреда" он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский может выступить с такими угрозами под предлогом якобы исходящей от Москвы ядерной опасности.
"Где найдёт Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля и вернуть, если не понадобится, или купить у той же КНДР", — высказался Климовский.
Как он полагает, Киев должен обращаться именно к Тель-Авиву, а не к властям США и их союзникам, чтобы Россия не могла обвинить НАТО в распространении ядерного оружия. Каким именно образом Украина должна добиться таких поставок от Израиля, который не соглашается сотрудничать с ней в вопросе вооружений, историк не уточнил. Это важно в том смысле, что ранее Зеленский упрекнул официальный Тель-Авив в отсутствии какой-либо военной помощи Киеву.
Кроме того, Климовский предложил устроить теракт на российской атомной электростанции.
"Под Белгородом есть АЭС в 40 км от границы, что вполне досягаемо даже для советских ракетных систем", — заявил блогер, предложив провести атаку на станцию силами украинского спецназа.
При этом, что примечательно, в Белгородской области нет атомных электростанций, а ближайшая к Украине российская АЭС — Курская, она находится примерно в 60 километрах от границы с Украиной.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эти слова, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе.
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