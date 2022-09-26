На Украине предложили "взять напрокат" ядерное оружие для удара по России

Киев может взять ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России. Такое мнение высказал украинский блогер, кандидат исторических наук Сергей Климовский.

В колонке для "Главреда" он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский может выступить с такими угрозами под предлогом якобы исходящей от Москвы ядерной опасности.

"Где найдёт Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля и вернуть, если не понадобится, или купить у той же КНДР", — высказался Климовский.

Как он полагает, Киев должен обращаться именно к Тель-Авиву, а не к властям США и их союзникам, чтобы Россия не могла обвинить НАТО в распространении ядерного оружия. Каким именно образом Украина должна добиться таких поставок от Израиля, который не соглашается сотрудничать с ней в вопросе вооружений, историк не уточнил. Это важно в том смысле, что ранее Зеленский упрекнул официальный Тель-Авив в отсутствии какой-либо военной помощи Киеву.

Кроме того, Климовский предложил устроить теракт на российской атомной электростанции.

"Под Белгородом есть АЭС в 40 км от границы, что вполне досягаемо даже для советских ракетных систем", — заявил блогер, предложив провести атаку на станцию силами украинского спецназа.