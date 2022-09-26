Европа намерена запретить ввозить в Россию смартфоны
EUobserver: Новые санкции ЕС предусматривают запрет на экспорт в Россию смартфонов
Новый пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, может пополнить запрет на экспорт ряда товаров, включая смартфоны, лазерное и радиолокационное оборудование. Под ограничения может подпасть также оказание российским клиентам IT-услуг, пишет EUobserver.
По данным издания, сразу несколько стран оформили в совместный пакет предложение о том, на что ещё можно наложить санкции. Эти государства — Польша, Эстония, Латвия, Литва и Ирландия.
EUobserver приводит документ, в котором среди прочих ограничений значатся снятие с эфира некоторых российских СМИ, продажа недвижимости россиянам, запрет для них финансировать некоторые зарегистрированные в ЕС предприятия.
Ранее, как сообщал Лайф, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европы потерпела крах, так как экономика континента сейчас находится в рецессии. Дипломат отметил, что рекордными темпами растут инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания — и всё это происходит из-за санкций.
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