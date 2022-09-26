Европа намерена запретить ввозить в Россию смартфоны

Новый пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, может пополнить запрет на экспорт ряда товаров, включая смартфоны, лазерное и радиолокационное оборудование. Под ограничения может подпасть также оказание российским клиентам IT-услуг, пишет EUobserver.

По данным издания, сразу несколько стран оформили в совместный пакет предложение о том, на что ещё можно наложить санкции. Эти государства — Польша, Эстония, Латвия, Литва и Ирландия.

EUobserver приводит документ, в котором среди прочих ограничений значатся снятие с эфира некоторых российских СМИ, продажа недвижимости россиянам, запрет для них финансировать некоторые зарегистрированные в ЕС предприятия.