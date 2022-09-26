Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Рафаэль Чимишкян умер в возрасте 93 лет

Легендарный грузинский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1952 года Рафаэль Чимишкян умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Грузии. О причинах смерти Чимишкяна не сообщается.

"Национальный олимпийский комитет Грузии выражает глубокое сожаление в связи с кончиной первого олимпийского чемпиона грузинской тяжёлой атлетики, 11-кратного рекордсмена мира, многократного чемпиона Европы и мира, легендарного тяжелоатлета Рафаэля Чимишкяна и выражает соболезнования его семье, близким и всему спортивному сообществу", — говорится в сообщении НОК Грузии в соцсетях.

Чимишкян родился 23 марта 1929 года в Тбилиси. В 1952 году в составе сборной СССР он завоевал золото на Олимпиаде в Хельсинки. Кроме того, на счету Чимишкяна две золотые и две серебряные медали чемпионатов мира. В его активе также шесть золотых и одна серебряная награда первенств Европы. Он является многократным чемпионом СССР.

Добавим, что в 2003 году Чимишкян стал почётным гражданином Тбилиси, а в 2012-ом получил звание "рыцаря спорта". Также он является кавалером орденов Чести и Вахтанга Горгасали второй степени. Кроме того, Чимишкян удостоен звания "Лучший штангист Грузии XX века".