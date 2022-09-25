В Алма-Ате 47-летний марафонец добежал до финишной прямой и умер

Участник "Алматы-марафона", ежегодно проходящего в Казахстане, 47-летний Рустем Садыков скончался после преодоления финишной линии. Как сообщили на официальном сайте соревнований, мужчина бежал дистанцию 10 километров.

По словам главного врача марафона Оразбека Сахова, спортсмен упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую. Рустему тут же стали оказывать необходимую медицинскую помощь, в том числе и делать массаж сердца. Орган удалось запустить, появился синусовый ритм, но через две минуты наступила повторная остановка сердца.

"Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут в машине скорой помощи. И в 10:15 мы констатировали смерть. Официальную причину можно будет назвать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы", — добавил медик.

Близкие погибшего рассказали, что в подобных соревнованиях мужчина принимал участие и ранее. Организаторы марафона выражают глубокие соболезнования родным Садыкова и окажут помощь в транспортировке тела в город Астану, откуда спортсмен приехал специально для участия в соревнованиях.