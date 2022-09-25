Легендарный бегун Кипчоге побил мировой рекорд на Берлинском марафоне
Двукратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике кениец Элиуд Кипчоге побил мировой рекорд на марафонской дистанции. Соревнования прошли в Берлине.
37-летний африканец преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 1 минуту 9 секунд. Прежнее достижение, также принадлежавшее Кипчоге, было установлено четыре года назад на том же Берлинском марафоне.
Спортсмен является четырёхкратным призёром Олимпийских игр. В Афинах-2004 и Пекине-2008 он выигрывал соответственно серебро и бронзу в беге на 5000 метров. В Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020 Кипчоге становился чемпионом.
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