Сербия отказалась признать итоги референдумов в Донбассе

Сербия не станет признавать результаты референдумов о вхождении в состав России, которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил глава МИД республики Никола Селакович.

"С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны — это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ", — сказал он на брифинге.