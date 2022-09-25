Сербия отказалась признать итоги референдумов в Донбассе
Глава МИД Сербии исключил признание итогов референдумов в Донбассе
Сербия не станет признавать результаты референдумов о вхождении в состав России, которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил глава МИД республики Никола Селакович.
"С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны — это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ", — сказал он на брифинге.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. А 30 сентября может состояться процедура присоединения освобождённых территорий к РФ.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC