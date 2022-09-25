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25 сентября, 11:34

Последние секунды жизни расстрелянной отцом москвички попали на камеры наблюдения

Кадры последних секунд жизни 30-летней Маргариты Кипарисовой, убитой на западе Москвы, попали на камеру наблюдения в подъезде дома 35 на улице Студенческой. Видео публикует газета "Известия".

Как стало известно в воскресенье утром, москвичка покинула квартиру и села в свой автомобиль Mitsubishi. Подкарауливший её отец выпустил в родственницу не менее семи патронов из охотничьего ружья Beretta. От полученных травм женщина погибла на месте, после чего стрелок свёл счёты с жизнью.

Стала известна причина жестокой расправы отца над дочерью на западе Москвы

Стала известна причина жестокой расправы отца над дочерью на западе Москвы

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Telegram / "Прокуратура Москвы"

Ирина Фальке

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