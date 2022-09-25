Последние секунды жизни расстрелянной отцом москвички попали на камеры наблюдения

Как стало известно в воскресенье утром, москвичка покинула квартиру и села в свой автомобиль Mitsubishi. Подкарауливший её отец выпустил в родственницу не менее семи патронов из охотничьего ружья Beretta. От полученных травм женщина погибла на месте, после чего стрелок свёл счёты с жизнью.