Последние секунды жизни расстрелянной отцом москвички попали на камеры наблюдения
Кадры последних секунд жизни 30-летней Маргариты Кипарисовой, убитой на западе Москвы, попали на камеру наблюдения в подъезде дома 35 на улице Студенческой. Видео публикует газета "Известия".
Как стало известно в воскресенье утром, москвичка покинула квартиру и села в свой автомобиль Mitsubishi. Подкарауливший её отец выпустил в родственницу не менее семи патронов из охотничьего ружья Beretta. От полученных травм женщина погибла на месте, после чего стрелок свёл счёты с жизнью.
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