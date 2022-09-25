Стала известна причина жестокой расправы отца над дочерью на западе Москвы
Причиной расстрела отцом приёмной дочери на западе Москвы стал квартирный вопрос
Место происшествия на западе Москвы, где обнаружено два тела. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
Мотивом для убийства отцом собственной дочери на западе Москвы послужил квартирный вопрос. Как узнал "Московский комсомолец", мужчина ранее неоднократно угрожал убитой.
Девушка была приёмной дочерью мужчины, который был бизнесменом и профессиональным охотником. Он воспитывал её с пяти лет, но шесть лет назад пара развелась: жену не устраивало чрезмерное увлечение мужа и она поставила условие: либо семья, либо охота. Мужчина выбрал любимое увлечение. Также на разрыв повлияла и травма, которую он получил в результате аварии, после которой у москвича выросли четыре кисты в голове. Есть версия, что это не лучшим образом сказалось на характере предпринимателя.
После развода пара стала жить по соседству, на Студенческой улице, но большую часть времени экс-супруг проводил на даче. Полтора месяца назад он перестал выходить на связь и не поехал на открытие сезона охоты в Краснодарский край. Обеспокоенные родственники подумали, что бизнесмена похитили, и обратились в полицию. Но в сентября пропавший сам вышел на связь и стал угрожать приёмной дочери: он заявился к ней на работу и потребовал переписать на него недвижимость.
Не получив утвердительного ответа, москвич пообещал "решать вопрос кардинально". Напуганная девушка написала заявление в полицию, ведь все родственники считали, что он готовит её убийство. 22 сентября полицейские нагрянули к агрессивному мужчине. На столе лежали многочисленные медицинские документы, а в квартире было оружие. Его поведение было вполне адекватным, но спустя три дня произошла страшная трагедия.
Ранее Лайф рассказывал, что на западе Москвы мужчина убил собственную дочь, а после наложил на себя руки. Тела женщины 1992-го и мужчины 1973 г.р с огнестрельными ранениями были найдены на улице Студенческой, вблизи припаркованного автомобиля. На месте происшествия обнаружено и само орудие убийства: убийца произвёл не менее семи выстрелов из охотничьего ружья в свою дочь. Та в этот момент находилась в автомобиле.