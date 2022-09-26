"Мне нужно время": Призванный на СВО боец Минеев раскрыл своё реальное местоположение

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев, которому пришла повестка в военкомат, заявил, что сейчас находится не в Москве, а в Мариуполе. Он отдельно подчеркнул, что уже связался с военкоматом и объяснил ситуацию.

"Я позвонил в останкинский военкомат, к которому приписан, сообщил о том, что нахожусь не в Москве и России и мне нужно время, чтобы прибыть. Там горячки никакой нет, мы с ребятами находимся на связи. Меня ждут", — приводит слова спортсмена газета "Известия".

По словам Минеева, уже в конце этой недели он приедет в военкомат и готов защищать Родину.

"Каждый должен делать так, как ему сердце велит", — подчеркнул боец.

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Боец уточнил, что он десантник и подпадает под первую волну объявленной мобилизации. Также он рассказал, что его брат погиб в начале российской спецоперации на Украине.