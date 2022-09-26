Финансист Зельцер озвучил выгодный для России курс доллара
Аналитик Зельцер назвал комфортным для экономики РФ диапазоном 70 рублей за доллар
Эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер назвал комфортным для российской экономики диапазон нацвалюты в 70 рублей за доллар. В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что об этой границе говорил глава Минфина Антон Силуанов.
"При этом рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют. Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов", — сказал Зельцер.
Эксперт отметил, что токсичные валюты никто покупать уже не планирует, а по валютам дружественных стран можно говорить об определённых нюансах. Также, по мнению аналитика, ожидание понижения курса рубля полагается на возможное введение Западом предельных цен на российское топливо и восстановление потоков импорта за счёт дружественных торговых партнёров и параллельного импорта.
А ранее Лайф сообщал, что, по прогнозу аналитиков, курс доллара к концу декабря будет колебаться в районе 69 рублей, в то время как евро будет стоить порядка 76 рублей. Валюта ЕС всё-таки обгонит доллар, но незначительно.
ТАСС / EPA / LUONG THAI LINH