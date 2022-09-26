Финансист Зельцер озвучил выгодный для России курс доллара

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер назвал комфортным для российской экономики диапазон нацвалюты в 70 рублей за доллар. В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что об этой границе говорил глава Минфина Антон Силуанов.

"При этом рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют. Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов", — сказал Зельцер.

Эксперт отметил, что токсичные валюты никто покупать уже не планирует, а по валютам дружественных стран можно говорить об определённых нюансах. Также, по мнению аналитика, ожидание понижения курса рубля полагается на возможное введение Западом предельных цен на российское топливо и восстановление потоков импорта за счёт дружественных торговых партнёров и параллельного импорта.