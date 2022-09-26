Польша закроет для россиян воздушные и морские границы с 26 сентября

В Польше с 26 сентября вступает в силу запрет въезда для россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном ресурсе законодательных актов.

В распоряжении, на которое ссылается РИА "Новости", отмечается, что запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами. Согласно документу, ограничивается возможность въезда в Шенгенскую зону россиянам, путешествующим в туристических, культурных, спортивных и деловых целях.

Ограничения не вводят полного запрета на въезд: предполагается, что будут "разумные исключения" для диссидентов, гуманитарных целей, членов семей, обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипмиссий и транзитных перевозок.