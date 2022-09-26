В Венгрии признали крах европейской политики санкций

Санкционная политика Европы потерпела крах, так как экономика континента сейчас находится в рецессии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Шаги, выбор, реакции Евросоюза на войну на Украине, которые были до сих пор, полностью провалились, поскольку санкции нанесли Европе гораздо больший ущерб, чем России, и наносят огромный вред европейской экономике", — заявил Сийярто в эфире радио Kossuth.

Дипломат добавил, что сейчас рекордными темпами растут европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания — и всё это происходит из-за санкций. Глава венгерского МИДа также отметил, что темпы экономического роста Европы замедляются.