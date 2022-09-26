НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 23:03

Пелагея едва не заблудилась по дороге к сцене на концерте в Кургане

Певица Пелагея поделилась своими воспоминаниями от концерта в Кургане. Она сообщила, что с ней произошёл один весёлый инцидент перед выходом на сцену. Артистка приезжала в город в середине сентября.

Певица Пелагея еле нашла выход на сцену в Кургане. Видео © t.me / pelageya_of

В телеграм-канале она опубликовала видео, в подписи к которому с юмором заявила, что едва смогла найти выход на сцену. В весёлом ролике также видно, что Пелагея проходит по сцене, а в зале никого нет. Но тут дело не в том, что никто не пришёл на выступление исполнительницы, — просто концерт проходил на уличной сцене.

"Бабы, как вы совмещаете?": Дакота взвыла от сложностей материнства

"Бабы, как вы совмещаете?": Дакота взвыла от сложностей материнства

"Еле нашла выход на сцену в Кургане. Ловите для настроения. Всё будет хорошо", — написала Пелагея.

Ранее сообщалось, что российский певец Григорий Лепс впервые стал дедушкой. Как рассказал 60-летний исполнитель, его старшая дочь Инга родила сына.

Обложка ©

t.me / pelageya_of

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров