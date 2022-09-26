Пелагея едва не заблудилась по дороге к сцене на концерте в Кургане

Певица Пелагея поделилась своими воспоминаниями от концерта в Кургане. Она сообщила, что с ней произошёл один весёлый инцидент перед выходом на сцену. Артистка приезжала в город в середине сентября.

В телеграм-канале она опубликовала видео, в подписи к которому с юмором заявила, что едва смогла найти выход на сцену. В весёлом ролике также видно, что Пелагея проходит по сцене, а в зале никого нет. Но тут дело не в том, что никто не пришёл на выступление исполнительницы, — просто концерт проходил на уличной сцене.