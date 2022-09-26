В Белоруссии сообщили о самолётах НАТО вдоль границ страны

Самолёты НАТО совершают вдоль границ Белоруссии не менее 30–35 пролётов в разведывательных целях еженедельно. Об этом рассказал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Только за сегодняшний день было зафиксировано четыре пролёта разведывательной авиации вдоль границ Республики Беларусь. За неделю они превышают 30–35 вылетов разведывательной авиации", — сообщил он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Вольфович констатировал также увеличение количества учений, проводимых силами альянса на территории Европы. В настоящее время группировка НАТО, которая дислоцируется в Восточной Европе, составляет около 35 тысяч военных. При этом группировка авиации в этом регионе зашкаливает за две тысячи единиц. Кроме того, в акватории Средиземного и Балтийского морей находится 15 боевых кораблей военного блока, среди них две атомные подводные лодки, один авианосец, более 300 крылатых ракет морского и воздушного базирования.

"И всё это нацелено якобы против угрозы со стороны востока, то есть со стороны Республики Беларусь. Но это же абсурд", — высказался госсекретарь Совбеза республики.