"Ситуация — катастрофа": Тренер спрогнозировал приостановку чемпионата России по футболу
Экс-тренер "Зенита" Петржела считает, что чемпионат России по футболу будет приостановлен
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела высказался о том, что чемпионат России по футболу, возможно, будет приостановлен.
"Думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен, возможно, на очень долгий срок. Из-за всех событий в мире это будет вполне ожидаемым решением. Про международные игры говорить тоже не стоит: против России все боятся играть. Ситуация — катастрофа", — цитирует мнение Петржелы "Рейтинг букмекеров".
Ранее Лайф рассказывал, что клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант. При этом крайний защитник у команды находится на контракте в армии.
ТАСС / Александр Фёдоров