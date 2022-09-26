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26 сентября, 00:11

"Ситуация — катастрофа": Тренер спрогнозировал приостановку чемпионата России по футболу

Экс-тренер "Зенита" Петржела считает, что чемпионат России по футболу будет приостановлен

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела высказался о том, что чемпионат России по футболу, возможно, будет приостановлен.

"Думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен, возможно, на очень долгий срок. Из-за всех событий в мире это будет вполне ожидаемым решением. Про международные игры говорить тоже не стоит: против России все боятся играть. Ситуация — катастрофа", — цитирует мнение Петржелы "Рейтинг букмекеров".

Сборная России одержала первую в 2022 году победу, обыграв Киргизию со счётом 2:1

Сборная России одержала первую в 2022 году победу, обыграв Киргизию со счётом 2:1

Ранее Лайф рассказывал, что клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант. При этом крайний защитник у команды находится на контракте в армии.

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ТАСС / Александр Фёдоров

Юлия Коновалова

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