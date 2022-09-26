Молния ударила в самолёт с 90 пассажирами

В самолёт авиакомпании EasyJet, выполняющий рейс из Милана в Неаполь, ударила молния. Об этом пишет итальянская газета Il Messaggero.

По данным издания, на борту воздушного судна находилось 90 пассажиров, никто не пострадал. В результате попадания молнии было повреждено крыло самолёта.

Самолёт был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту города Бари. Всех пассажиров доставили в Неаполь наземным транспортом.