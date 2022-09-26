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26 сентября, 00:23

Молния ударила в самолёт с 90 пассажирами

Молния ударила в летевший из Милана в Неаполь самолёт с 90 пассажирами на борту

В самолёт авиакомпании EasyJet, выполняющий рейс из Милана в Неаполь, ударила молния. Об этом пишет итальянская газета Il Messaggero.

По данным издания, на борту воздушного судна находилось 90 пассажиров, никто не пострадал. В результате попадания молнии было повреждено крыло самолёта.

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Самолёт был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту города Бари. Всех пассажиров доставили в Неаполь наземным транспортом.

Ранее Лайф писал, что командир самолёта, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер во время полёта. Борт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Омска, где пилот и скончался. Авиалайнер был посажен вторым пилотом.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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