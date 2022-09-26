Мошенники начали применять QR-коды для воровства денег у россиян

Поскольку в России всё чаще проводятся покупки посредством QR-кодов, возникают новые схемы атак мошенников на чужие финансы. Об этом предупредил зампред Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП России Тимур Аитов.

"По мере того как новая технология будет набирать обороты, могут появиться новые схемы атак с использованием QR-кодов. Мы это видим на примере Китая", — сказал Аитов в беседе с радио Sputnik.

Эксперт дал уточнения по поводу того, чего следует опасаться людям, собирающимся использовать QR-коды при покупках. Например, если QR-код на стороне покупателя в супермаркете, человек, как правило, идёт к кассе и готовит код заранее. В этот момент появляются злоумышленники, которые фотографируют код на специальную камеру и воруют деньги.

Возможна также фальсификация QR-кода, при которой деньги получает не продавец, а мошенник. Очень часто фальсифицируют QR-коды на стороне продавца, особенно когда оплата происходит без его участия. Как правило, мошенники приклеивают на QR-код для оплаты свою этикетку. По мнению Аитова, к таким ситуациям нужно готовиться заранее и разрабатывать меры противодействия злоумышленникам.